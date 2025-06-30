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Помощник президента России и глава переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что историческая судьба России и Украины едина, эти страны составляют один народ, пишет ТАСС .

Поэтому, по его словам, Российское военно-историческое общество не создает отдельного контента для украинских детей.

Мединский добавил также, что Россия уважает, знает и любит историю талантливого и трудолюбивого народа древних русских земель по обе стороны Днепра, Новороссии и Крыма.

«Мы — один народ, историческая Родина у нас одна», — отметил он.

Киев заявил о том, что РФ якобы передала трупы своих солдат, переодетых в форму ВСУ. На Украине просто используют методичку, по которой их учили старшие товарищи, сообщил ранее помощник президента России и глава переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.