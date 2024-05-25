Матвийчук предрек удар по Польше в случае согласия НАТО на атаку ВСУ вглубь РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что страны НАТО поставят себя в уязвимое положение, если согласуют удары ВСУ европейским оружием вглубь России, пишет NEWS.ru .

По мнению Матвийчука, если НАТО действительно одобрит такие удары, то руки Минобороны РФ будут полностью развязаны и Москва нанесет ответный удар по польской базе в Жешуве, куда поступает внушительное число вооружений. Эта база, вероятнее всего, станет главной российской целью.

«Предположу, что Россия по дипломатическим каналам предупредила Польшу, что они получат удар по Жешуву в случае чего», — сказал Матвийчук.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к одобрению украинских ударов по России с помощью европейского оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание Столтенберга указывает на истинный смысл «мирной конференции», которая в июне пройдет в Швейцарии.