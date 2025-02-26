Маску угрожали смертью из-за его работы

Американский миллиардер и государственный функционер Илон Маск заявил, что ему угрожают убийством из-за деятельности по сокращению государственных расходов, пишет РИА Новости.

«Если так будет продолжаться, страна станет фактическим банкротом. Я получаю много ударов и много угроз смертью», — сказал политик и бизнесмен, но не привел детали происходящего.

Илон Маск возглавил департамент государственной эффективности (DOGE) в новой американской администрации.

Он неоднократно приводил примеры нецелевого расходования средств американского бюджета на программы во всем мире.