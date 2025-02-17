Маск заявил о 300-летних «вампирах» в системе соцобеспечения США

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE), заявил, что в системе социального обеспечения США есть 300-летние «вампиры», сообщает ТАСС .

Речь идет о миллионах лиц в возрасте от 120 до 369 лет. Маск опубликовал соответствующую таблицу в социальной сети Х. В графе «смерть» у этих лиц стоит прочерк.

«Возможно, „Сумерки“ (фильм о вампирах — ред.) реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение», — написал Маск.

Формально живыми указаны два лица — 240–369 лет, около трех тысяч лиц в возрасте 200–229 лет, 8,9 млн лиц в возрасте 120–199 лет. В DOGE заявили, что займутся этим вопросом.

Ранее Маск выложил в соцсети Х список из ряда неоднозначных расходов правительства, которые запланировали еще во времена бывшего президента Джо Байдена. Например, 10 млн долларов хотели потратить на «добровольное медицинское обрезание мужчин в Мозамбике».