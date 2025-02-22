Маск заявил об увольнении Зеленского со своего поста

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илог Маск заявил об увольнении Зеленского со своего поста, сообщает ТАСС.

«Зеленский был уволен со своей должности», — написал американский функционер и бизнесмен под постом в соцсети Х, где были описаны странные действия Зеленского вокруг сделки США и Украины по редкоземельным ископаемым.

Киев предложил Вашингтону соглашение о разработке месторождений, но несколько раз настаивал на изменении пунктов документа.

США в ответ предложили свою версию сделки, при которой вся прибыль от рудников, энергетики, логистики страны должна аккумулироваться в специальном фонде для погашения украинского долга в 500 млрд долларов.