США ужесточили условия сделки о редкоземельных металлах с Украиной

Согласно информации американских СМИ, в частности издания NV и New York Times, США представили Украине новую версию соглашения о редкоземельных металлах, которая стала значительно более жесткой по сравнению с предыдущим вариантом, который отказался подписать президент Владимир Зеленский.

В новой версии соглашения Штаты требуют 100% будущего фонда, который будет создан на основе украинских природных ископаемых. Предлагается распределение взносов в фонд в соотношении два к одному, где Украина должна внести две трети, а американская сторона — ничего, так как, по замыслу президента Дональда Трампа, свою долю она уже оплатила через поставки Киеву вооружений.

Размер фонда, который будет формироваться на основе украинских ископаемых, планируется установить на уровне 500 млрд долларов. Соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но газ с нефтью. При этом вопросы гарантий безопасности для Украины не входят в рамки данного соглашения.

Украина стремится пересмотреть объем доходов фонда от ископаемых и закрепить необходимость использования средств исключительно для инвестиций внутри страны, пишет NV.

New York Times также подтверждает, что будет создан фонд, куда поступят средства от добычи украинских ископаемых, при этом США получат 100% от него, а Украина будет обязана вносить взносы до достижения суммы в 500 млрд долларов.

Журналисты отмечают, что согласие Киева с новыми условиями может рассматриваться как капитуляция перед американскими требованиями после недели агрессивного давления со стороны Трампа. Американский лидер рассматривает доступ к минеральным богатствам Украины как необходимую компенсацию за финансовую помощь, предоставленную Киеву в условиях конфликта.