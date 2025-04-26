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Маск заявил о необходимости положить конец конфликту на Украине

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости быстрее завершить конфликт на Украине, сообщает RT .

«Пришло время положить конец бойне», — написал он в соцсети Х, приложив скрин поста президента США о намерении провести встречи с представителями РФ и Украины.

Ранее президент США выразил мнение, что кризиса на Украине могло и не произойти, если бы его предшественник Джо Байден проявил должные усилия.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Крым будет признан частью России в рамках мирной сделки по Украине.