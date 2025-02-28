Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа

Таким образом он прокомментировал на хамское поведение Зеленского во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — написал Маск в соцсети X.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.