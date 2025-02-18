Маск заявил, что Германию необходимо «снова освободить»

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий американский департамент по государственной эффективности (DOGE), согласился с мнением пользователя сети о том, что «Германию необходимо снова освободить», пишет ТАСС .

Пользователь соцсети X задался вопросом, пришло ли время «снова освободить Германию». Так он прокомментировал репортаж, в котором говорилось о рейдах полиции ФРГ в отношении граждан за онлайн-публикации расистского характера.

«Да, серьезно», — написал Маск под вопросом пользователя соцсети.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не впечатлен действиями американского предпринимателя Илона Маска, который поддерживает правые партии в Европе.

По мнению Шольца, Маск не должен вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе в дела Германии и Великобритании.