Маск: США не должны вмешиваться в военные конфликты других стран

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США не должны вмешиваться в конфликты других стран, если они не влияют на состояние международной политики в целом, пишут « Известия ».

«В общем, мы должны держаться подальше от иностранных войн, если только это не угрожает миру во всем мире», — написал он на своей странице в соцсети Х, комментируя призыв избранного президента Дональда Трампа не вмешиваться в конфликт в Сирии.

Ранее избранный президент Штатов Дональд Трамп заявил, что сложившаяся ситуация в Сирии не имеет никакого отношения к США, поэтому Америка не должна вмешиваться не в свою войну.

Стоит отметить, что с 2014 года США и их союзники незаконно присутствуют на территории Сирии. Этот факт они объясняют борьбой с терроризмом.