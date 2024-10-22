Маск сделал заявление по поводу обострения конфликта на Украине
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал конфликт на Украине и сделал неожиданное заявление, сообщает РИА Новости.
Предприниматель опубликовал новый пост в соцсети X. По словам Маска, конфликт обостряется из-за возможной отправки нескольких специалистов из Южной Кореи на Украину.
«Ситуация, похоже, обостряется», — написал предприниматель.
Ранее стало известно, что в Южной Корее обсуждают отправку своих военных на Украину. Их хотят привлечь для допросов пленных КНДР, которых якобы Россия направила в зону СВО.