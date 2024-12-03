Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сделал тревожное заявление о госдолге США, рассказав о связанном с ним риске, сообщает РИА Новости .

Маск написал в соцсети X, что Соединенные Штаты приближаются к фактическому банкротству. Этими словами он прокомментировал растущий госдолг страны.

24 ноября стало известно, что госдолг Соединенных Штатов побил рекорд. Он составляет более 36 трлн долларов. Отмечается, что госдолг США вырос с начала текущего года на два трлн долларов.

Международный валютный фонд считает, что к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7% ВВП. Такая ситуация угрожает как национальной, так и мировой экономике.

Одной из причин накопления задолженности называют хронический дефицит бюджета США, который растет последние два года. По итогам прошлого года дефицит составил 1,8 трлн долларов.