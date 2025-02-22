Маск рассказал, почему изменил свою позицию по украинскому конфликту
Фото - © Duncan.Hull. Debbie Rowe, CC BY-SA 4.0/Wikipedia.org
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск изменил свою позицию по конфликту на Украине. По его словам, Россия «зашла слишком далеко», начав спецоперацию, но теперь «слишком далеко зашла Украина», сообщает «Газета.ru».
«Те, кто продолжает эту бойню, лишены эмпатии и разума. Бесконечные потери в окопах — это неправильно», — отметил он в соцсети X, осудив продолжение боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы против проведения выборов в условиях боевых действий, и это мнение сохранится до завершения конфликта. На его слова отреагировал американский предприниматель Илон Маск, раскритиковав их в социальной сети X.
В прошлом году Маск уже задавался вопросом о вкладе США в «защиту демократии» на Украине, поскольку выборы были отменены из-за введенного военного положения. Выборы, которые планировались на май, Зеленский перенес на неопределенный срок.