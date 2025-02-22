Маск рассказал, почему изменил свою позицию по украинскому конфликту

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск изменил свою позицию по конфликту на Украине. По его словам, Россия «зашла слишком далеко», начав спецоперацию, но теперь «слишком далеко зашла Украина», сообщает « Газета.ru ».

«Те, кто продолжает эту бойню, лишены эмпатии и разума. Бесконечные потери в окопах — это неправильно», — отметил он в соцсети X, осудив продолжение боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы против проведения выборов в условиях боевых действий, и это мнение сохранится до завершения конфликта. На его слова отреагировал американский предприниматель Илон Маск, раскритиковав их в социальной сети X.

В прошлом году Маск уже задавался вопросом о вкладе США в «защиту демократии» на Украине, поскольку выборы были отменены из-за введенного военного положения. Выборы, которые планировались на май, Зеленский перенес на неопределенный срок.