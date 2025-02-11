Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы против проведения выборов в условиях боевых действий, и это мнение сохранится до завершения конфликта. На его слова отреагировал американский предприниматель Илон Маск, раскритиковав их в социальной сети X, сообщает «Царьград» .

«Конечно», — сыронизировал Маск.

В прошлом году Маск уже задавался вопросом о вкладе США в «защиту демократии» на Украине, поскольку выборы были отменены из-за введенного военного положения. Выборы, которые планировались на май, Зеленский перенес на неопределенный срок.

В ответ на такие действия Кремль называет президента Украины нелегитимным, утверждая, что военное положение не освобождает руководство от обязательств по организации выборов.

В такой ситуации юридическая сила подписей Зеленского под возможным мирным соглашением ставится под сомнение, что может повлиять на процесс урегулирования конфликта.