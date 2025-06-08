Маск продолжает будоражить соцсети после скандала с наркотиками

:"Наиболее вероятен самый занимательный исход», — написал миллиардер в соцсети.

Криптомесседж, опубликованный 8 июня, мгновенно вызвал волну спекуляций — пользователи предполагают, что речь может идти о чем угодно: от новых технологических прорывов до политических пертурбаций.

Этот пост стал очередным элементом в череде недавних скандалов вокруг Маска. Всего несколькими днями ранее бизнесмену пришлось опровергать публикацию The New York Times, где утверждалось о его системном употреблении наркотиков во время предвыборной кампании на пост президента США Дональда Трампа.

Маск признал лишь единичный случай приема кетамина по рецепту несколько лет назад, назвав остальные обвинения «клеветой».