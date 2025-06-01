Маск опроверг информацию о том, что принимает наркотики

Американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что он принимает наркотическое средство кетамин, сообщает РИА Новости .

«Я не на кетамине, черт возьми», — написал он в ответ на публикацию программиста Пола Грэма в соцсети X.

Также Маск опубликовал другой пост в соцсети X, в котором он раскритиковал статью газеты New York Times о том, что предприниматель якобы употреблял наркотики, когда стал «одним из ближайших соратников» американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, бизнесмен употреблял кетамин так часто, что это привело к проблемам с мочевым пузырём. Также сообщалось о наличии у него ежедневной «таблеточницы» с 20 различными препаратами, включая стимуляторы. Кроме того, по информации издания, Маск также время от времени принимал таблетки экстази и грибы-психоделики.

Друзья и партнеры Маска выражали беспокойство по поводу его поведения: он проявлял неадекватные реакции, делал спорные жесты и утверждал, что «жаждет победы Трампа ради будущего цивилизации».

Маск и его адвокат не ответили на вопросы журналистов, но ранее миллиардер говорил, что ему прописали кетамин при депрессии, поэтому он принимал его каждые две недели.