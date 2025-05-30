NYT: Маск активно употреблял наркотики во время президентской кампании Трампа

Во время предвыборной кампании Дональда Трампа миллиардер Илон Маск злоупотреблял психоактивными веществами — кетамином, экстази и галлюциногенными грибами. Об этом пишет New York Times .

По информации издания, бизнесмен употреблял кетамин так часто, что это привело к проблемам с мочевым пузырём. Также сообщается о наличии у него ежедневной «таблеточницы» с 20 различными препаратами, включая стимуляторы. Кроме того, Маск также время от времени принимал таблетки экстази и грибы-психоделики.

Друзья и партнёры Маска выражали беспокойство по поводу его поведения: он проявлял неадекватные реакции, делал спорные жесты и утверждал, что «жаждет победы Трампа ради будущего цивилизации».

Маск и его адвокат не ответили на вопросы журналистов, но ранее миллиардер говорил, что ему прописали кетамин при депрессии, поэтому он принимал его каждые две недели.