Маск предрек США опасные времена после покушения на Трампа
Илон Маск заявил о предотвращении 2 покушений на себя
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Бизнесмен Илон Маск предрек Штатам опасные времена после стрельбы во время митинга политика Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
«Впереди опасные времена», — отметил Маск в соцсети X.
Он добавил, что за последние 8 месяцев специалисты предотвратили две попытки покушения на него самого. Оба подозреваемых были схвачены примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры компании Tesla.
Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании во время митинга 13 июля. Пуля прошла близко от головы, задев ухо. Ранение у политика несерьезное. Но во время стрельбы погиб один человек, еще несколько были ранены.