Маск предрек США опасные времена после покушения на Трампа

«Впереди опасные времена», — отметил Маск в соцсети X.

Он добавил, что за последние 8 месяцев специалисты предотвратили две попытки покушения на него самого. Оба подозреваемых были схвачены примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры компании Tesla.

Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании во время митинга 13 июля. Пуля прошла близко от головы, задев ухо. Ранение у политика несерьезное. Но во время стрельбы погиб один человек, еще несколько были ранены.