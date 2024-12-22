Маск предложил проверять американских политиков на умственные способности

Американский миллиардер Илон Маск предложил проводить тест на проверку умственных способностей для политиков и чиновников США. Это произошло после того, как 81-летняя конгрессвумен от штата Техас Кэй Грейнджер попала в дом престарелых для тех, кто болен деменцией, сообщает РИА Новости .

Маск предложил ввести тест на когнитивные способности для кандидатов на выборные должности. Последние новости о парламентарии он назвал безумием.

Издание Dallas Express писало, что Грейнджер не было в конгрессе на протяжении последних шести месяцев. В последний раз она присутствовала на заседании американского парламента 24 июля.

Конгрессвумен звонили и отправляли голосовые сообщения. Однако ответа от нее долгое время не поступало.

Один из избирателей Грейнджер сказал, что она потерялась на улице и оказалась в доме престарелых для людей с деменцией. Информация об этом подтвердилась официально.

Ранее американские СМИ сообщили, что Маск стал первым в истории человечества бизнесменом с состоянием 400 млрд долларов.