Маск посмеялся над словами Зеленского о независимости Украины

Предприниматель Илон Маск высмеял заявление Владимира Зеленского о «независимости Украины», сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Маск прокомментировал слова Зеленского о том, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, потому что она является независимой стороной.

«У него потрясающее чувство юмора!», — написал Маск.

На этот комментарий обратил внимание Мирошник.

«Маск поднял на смех Зеленского. 10 млн уже посмотрели пост, а 8,5 тыс. оставили веселые комментарии. А Зеленский пользуется в мире популярностью вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории», — написал дипломат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал слова новоизбранного лидера США Дональда Трампа о мирных переговорах Москвы и Киева. Он заявил, что Россия хочет уничтожить Украину. Зеленский уверен, что конфликт не удастся завершить с помощью переговоров.