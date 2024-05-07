Маск оценил предложение Путину и Зеленскому подраться «один на один»

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал заявление писателя Стивена Кинга, который предложил провести поединок президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По мнению «короля ужасов», именно таким образом политикам следует решить свои разногласия, сообщает «Царьград» .

В социальной сети X, которая принадлежит Маску, Стивен Кинг предложил даже организовать схватку между Путиным и Зеленским. Писатель добавлял, что президентам следует разрешить недопонимания в драке по системе «оплата за просмотр».

«Идея решения кризиса через поединок недооценена», — отреагировал американский миллиардер на предложение Кинга.

Ранее советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк не увидел логику в словах Маска о конфликте на Украине. По его словам, конфликт якобы завершится после вывода российских войск с освобожденных ими территорий.