Маск отреагировал на разрешение США бить ATACMS по России

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя информацию о разрешении США использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России, согласился с мнением, что «либералы любят войну», которая выгодна «большому правительству», сообщает РИА Новости .

Маск прокомментировал пост пользователя в соцсети Х, который написал, что «либералы любят» войну и она способствует увеличению «большого правительства».

«Правда», — написал он в ответ.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.