Маск обвинил «Associated Propaganda» по поводу Starlink

«Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только Associated Propaganda по количеству новостных лжецов», — написал Маск в соцсети, комментируя публикацию в агентстве.

Ранее сообщалось, что США могут отключить спутниковую систему доступа в интернет, если Украина не подпишет соглашение о поставках полезных ископаемых.

Ранее Маск заявил, что «Зеленский уволен со своего поста», комментируя позицию Киева по сделке с Вашингтоном о редкоземельных ископаемых.