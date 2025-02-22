Маск обвинил «Associated Propaganda» по поводу Starlink
Маск исключил возможность отключения Starlink ВСУ
Американский государственный функционер и бизнесмен Илон Маск исключил возможность отключения Starlink ВСУ, сообщает РИА Новости.
«Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только Associated Propaganda по количеству новостных лжецов», — написал Маск в соцсети, комментируя публикацию в агентстве.
Ранее сообщалось, что США могут отключить спутниковую систему доступа в интернет, если Украина не подпишет соглашение о поставках полезных ископаемых.
Ранее Маск заявил, что «Зеленский уволен со своего поста», комментируя позицию Киева по сделке с Вашингтоном о редкоземельных ископаемых.