Маск назвал предполагаемую страну, откуда была организована атака на Х

Маск: атака на Х была организована с украинских IP-адресов

Атака на социальную сеть Х была организована с украинских IP-адресов, заявил владелец площадки, американский предприниматель Илон Маск.

"Мы пока не уверены в деталях, но... IP-адреса указывают на регион Украины", - сказал Маск в интервью телеканалу Fox Business, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о масштабной DDoS-атаке X, которая обрушила сайт и вывела из строя мобильное приложение соцсети.

Сам Маск заявил, что к инциденту имеет отношение большая группа хакеров или государство.