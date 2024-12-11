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Маск назвал безумием выделение кредита Украине за счет доходов от активов РФ

Американский предприниматель и миллиардер прокомментировал предоставление Вашингтоном кредита Киеву с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ. Он назвал это безумием, сообщает ТАСС .

Маск опубликовал гневный пост на своей странице в X. Он задался вопросом, сколько США «уже им (Украине — ред.) отправили», имея в виду различные пакеты помощи и прочее.

«Это уже за гранью безумия», — написал Маск.

В октябре лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов. Погашать его собираются за счет замороженных активов РФ.

В рамках этой договоренности США обязались взять на себя выделение Украине 20 млрд долларов. Американский минфин уже объявил о предоставлении Киеву этих денег.

Остальные средства будут направлены Украине общими усилиями G7 и ЕС.