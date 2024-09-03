Маск может повлиять на эффективность команды администрации Трампа - политолог

Потенциальное назначение Илона Маска в состав команды администрации Трампа вполне может повлиять на ее эффективность. В случае переизбрания экс-президента планируется создать отдельную комиссию, которая будет заниматься аудитом правительственных программ. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

«Тандем Трамп – Маск только укрепит влияние крупного бизнеса в стране. Илон Маск – сторонник дерегуляции и снижения налогового бремени. Став потенциальным голосом крупного бизнеса, он сможет активно лоббировать идеи своей группы влияния», - сказал эксперт.

Будучи лидером в области космических исследований, электромобилей и искусственного интеллекта, Маск мог бы направить свои усилия на внедрение передовых технологий в государственное управление.

Вместе с тем, участие Маска в команде Трампа может принести медийных бонусов последнему: глава Х в последнее время все больше расширяет свое влияние в медиасфере. Рост его узнаваемости и популярности может повлечь за собой аналогичный рост рейтинга экс-президента.