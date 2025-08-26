Маск: любое правительство, уничтожающее народ, не является легитимным
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что любое правительство страны, которое уничтожает собственный народ, не является легитимным, сообщает «Лента.ру».
Об этом Маск написал в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее предприниматель заявил, что создает партию «Америка». Такое решение он принял после ухода с должности главы ведомства по повышению эффективности федправительства (DOGE) и публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом, которого до этого поддерживал.
Также в начале августа предприниматель обвинил Евросоюз в «разрушении демократии». Он призвал все страны выйти из организации.