Маск обвинил Евросоюз в «разрушении демократии»

Илон Маск призвал Ирландию и другие страны ЕС выйти из альянса

Американский предприниматель Илон Маск в Х выступил с резкой критикой Евросоюза, призвав все страны-члены, включая Ирландию, покинуть альянс.

Свой призыв он опубликовал, комментируя решение ЕС обязать Ирландию принимать беженцев, несмотря на возражения Дублина.

По мнению Маска, Ирландия должна покинуть ЕС. Как и все страны. Евросоюз разрушает демократию в Европе.

Поводом для заявления стало решение Европейского суда, отклонившего апелляцию Ирландии по вопросу приема беженцев. Дублин настаивал на праве самостоятельно регулировать миграционную политику, но ЕС подтвердил обязательность квот.

Политики ЕС пока не ответили на слова Маска, но ранее его высказывания о европейской политике вызывали резкую критику. Он уже называл ЕС «бюрократическим монстром», а его миграционную политику — «губительной для суверенитета стран».