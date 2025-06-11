Маск извинился за свои заявления о Трампе после размолвки

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сказал, что сожалеет из-за своих заявлений о президенте Штатов Дональде Трампе, которые привели к их публичной ссоре, сообщает РБК .

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал он в соцсети X.

Перепалка произошла между Трампом и Маском после ухода бизнесмена из американского правительства. До этого Маск критиковал законопроект о налоговых послаблениях, который лидер США называл «Большим прекрасным биллем».

Ранее инженер, бизнесмен и отец предпринимателя Эррол Маск сказал, что в ссоре его сына с президентом нет ничего страшного.

«Такое случается, поскольку они оба очень импульсивны. Но Илон сейчас на стрессе. Поэтому все и произошло. Но, поверьте мне, они помирятся», — отметил Маск-старший.