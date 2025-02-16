Если Соединенные Штаты хотят успешно заключить сделку с Россией, им нужно взять «киевских преступников» и отвезти их в Москву. Там украинских политиков будут судить, рассказал ТАСС американец Дэниэл Мартиндейл, два года помогавший РФ, находясь в украинском тылу.

Он отметил, что Соединенным Штатам нужно подождать, пока РФ возьмет под контроль Украину с юга и к востоку от Днепра. После этого американский президент Дональд Трамп может попросить драгоценные металлы. Президент России Владимир Путин отдаст те из них, которые посчитает нужным.

Также Мартиндейл отметил, что только у РФ есть право давать какие-либо обещания по поводу урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что возможная встреча Путина и Трампа пройдет до 28 февраля.