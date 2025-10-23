Многочисленные сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вышли на 14-й «Марш мира» в Будапеште. Тысячи людей выступили против военных планов Брюсселя, сообщает РИА Новости .

Сторонники Орбана выкрикивают лозунги «Вперед, венгры!» и «Вперед, Фидес!». Митингующие выступают в поддержку правящей партии. Среди колонн людей даже можно заметить фургоны с изображением премьер-министра и подписью «Ты нужен Венгрии».

В «Марше мира» участвуют и высокопоставленные политики стираны. Так, среди митингующих — вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, известные венгерские журналисты и общественные деятели.

Между тем сам Орбан опубликовал фотографию демонстрантов, которые держат плакат с надписью «Мы не хотим умирать за Украину». Политик отметил, что данный «Марш мира» стал рекордным по числу участников. Всего в нем принимают участие десятки тысяч человек.

Ранее Орбан заявил, что мир на Украине не удается установить из-за ЕС. По его словам, Европа подстрекает украинского президента Владимира Зеленского продолжать военные действия.

