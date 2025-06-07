Марков: «Илон, мирись с Трампом!»

Эксперт отметил, что этот конфликт — столкновение двух ключевых фигур современного Запада: самого богатого человека мира и лидера самой могущественной страны.

Политолог призвал Маска как можно быстрее пойти на примирение без условий, прямо признав правоту Трампа. По его мнению, затягивание конфликта только на руку их общим недоброжелателям, которые могут использовать раскол в своих интересах.

«Чем быстрее Маск примет лидерство Трампа, — тем лучше и для Трампа и для Маска. И для всемирного прогресса, символом которого является Маск. И для России. Дорогой Илон! Не затягивая, — мирись с Трампом как можно быстрее и без условий», — написал Марков в своем Telegram-канале.

Ранее в Москву прилетел отец Илона Маска, Эррол, который также критиковал сына за ссору с Трампом, назвав её ошибкой.