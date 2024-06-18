Марк Рютте осенью может заменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО

Предстоящей осенью истекают полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в СМИ заговорили, что на его место уже практически согласовали кандидатуру действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщает РБК со ссылкой на голландский телеканал NOS.

Конкуренцию на пост генсека НАТО Рютте составляет президент Румынии Клаус Йоханнис, который, по данным иностранных СМИ, скоро объявит о нежелании работать в этой должности.

По словам Столтенберга, Рютте является сильным кандидатом на пост, который он планировал освободить еще в 2023 году, но согласился на продление полномочий сроком на один год.

Ранее Столтенберг сделал заявление, что страны альянса могут привести в боевую готовность свое ядерное оружие. СМИ предполагают, что этим действием НАТО хочет послать своеобразный сигнал России и Китаю.