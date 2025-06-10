Мария Захарова: в лице Пхеньяна мы видим настоящего друга

КНДР помнит собственную историю и понимает, что происходит, и поэтому поддерживает Россию. РФ видит в Северной Корее друга. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Конечно, то, как официальный Пхеньян и граждане КНДР откликнулись на нашу боль, как они не просто сопереживали нам, а встали с нами плечом к плечу — понимают, что происходит, а понимают они, потому что хорошо помнят свою историю. Историю своего региона и Второй мировой войны», — сказала Захарова в ходе «Форума будущего – 2050».

По ее словам, это говорит о том, что в лице КДНР Россия видит настоящих друзей и никогда это не забудет.

Ранее Захарова заявила, что наращивание турпотока россиян в КНДР улучшает отношения двух стран. По ее словам, люди охотно едут в Северную Корею, они пишут отзывы и делятся фотографиями.