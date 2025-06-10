Захарова: туризм помогает РФ укреплять отношения с Северной Кореей

сегодня в 15:05

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание турпотока россиян в КНДР улучшает отношения двух стран, передает корреспондент РИАМО.

Российский диппредставитель рассказала об этом на «Форуме будущего – 2050».

«В рамках соглашения о сотрудничестве и развитии связей и отношений с КНДР многое делается и уже сделано, идет планомерное наращивание отношений, начиная с туризма, который показал себя сам», — сказала Захарова.

По ее словам, люди охотно едут в Северную Корею, они пишут отзывы и делятся фотографиями.

«На самом деле туристическое направление развивается очень активно. Поэтому это еще одно направление, по которому мы можем развивать наши отношения», — отметила Захарова.