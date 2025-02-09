Мария Захарова ответила на слова Урсулы фон дер Ляйен про отключение от БРЭЛЛ

Захарова: отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ — это путь к их уничтожению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отключение Прибалтики от БРЭЛЛ является продолжением уничтожения этих стран, которые ранее имели все предпосылки к развитию, пишет ТАСС .

«„Свобода“ от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — заявила Захарова.

Так она ответила на реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала решение стран Балтии «свободой от угроз и шантажа».

БРЭЛЛ — это единая энергосистема, в которую входили Белоруссия, Россия, Литва, Латвия и Эстония. С 8 февраля 2025 года страны Прибалтики приняли решение выйти из единого энергетического кольца.

С 9 февраля Прибалтика перешлат на европейскую сеть. Из-за этого в Эстонии временно отключают электричество на период до 72 часов.