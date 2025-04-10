Маргарита Симоньян сделала предупреждение для Армении

Если российско-армянские отношения ухудшатся, это приведет к тому, что «Армении, скорее всего, не будет вообще». Такое предупреждение сделала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости .

«Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну, скажем так, недружелюбные отношения, России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще», — заявила Симоньян, отметив весь ужас такой ситуации, если она когда-либо сложится.

Предупреждение для Армении Симоньян сделала на общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», который стартовал 10 апреля. Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия».

Симоньян является модератором панельных дебатов «Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства».

Ранее сообщалось, что 26 марта Армения во втором и окончательном чтении приняла законопроект о намерении страны стать частью Евросоюза. Однако от самого объединения в адрес Армении не поступало соответствующих предложений.

Законопроект во втором чтении поддержали сразу 64 депутата и только семь высказались против вступления Армении в Евросоюз. Оппозиция сочла инициативу абсурдной, а вот поддержала ее только правящая партия «Гражданский договор»