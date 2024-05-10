Максим Решетников останется министром экономического развития РФ

сегодня в 14:21

Исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Решетников сохранит свой пост в новом составе российского правительства после церемонии инаугурации главы государства Владимира Путина, сообщает РБК .

Решетников занимает пост главы Минэкономразвития РФ с января 2020 года. До этого он работал губернатором Пермского края.

При этом Юрий Трутнев покинет должность вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Он занял пост в 2013 году, затем его переназначали в 2018 и 2020 годах.

Ранее стало известно, что и. о. министра энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов покинет свой пост. Он возглавлял ведомство с 2020 года.

В пятницу депутаты Госдумы РФ должны рассмотреть и утвердить кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны.