Макрон заявил о немедленном обучении пилотов Украины

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Франция начала готовить специалистов для украинских ВВС

Франция начала готовить специалистов для украинских ВВС. заявил президент страны Эммануэль Макрон. Его слова приводит газета «Известия» .

«Обучение украинских пилотов начинается в настоящий момент», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

Французский лидер не привел детали тренировок и количество украинских курсантов.

Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине пять истребителей Mirage.