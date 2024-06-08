Макрон заявил о немедленном обучении пилотов Украины
Франция начала готовить специалистов для украинских ВВС
Франция начала готовить специалистов для украинских ВВС. заявил президент страны Эммануэль Макрон. Его слова приводит газета «Известия».
«Обучение украинских пилотов начинается в настоящий момент», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Французский лидер не привел детали тренировок и количество украинских курсантов.
Ранее сообщалось, что Франция передаст Украине пять истребителей Mirage.