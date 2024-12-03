Макрон заявил, что не намерен досрочно покидать пост президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует подавать в отставку, даже если парламент проголосует против доверия действующего правительства страны. Он намерен оставаться французским лидером до конца срока полномочий, пишет ТАСС .

Макрон сделал заявление о том, что голосование правительства никак не повлияет на его работу, во время рабочей поездки в Саудовскую Аравию.

«Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды», — заявил Макрон.

Французский президент также назвал возможный исход голосования парламента против доверия к действующему правительству страны «политической фантастикой». Он уверен, что ничего подобного не может произойти.

Ранее за преждевременное увольнение Макрона с поста президента призывала оппозиция Франции. Такие призывы прозвучали на фоне несогласия с проектом госбюджета на 2025 год.