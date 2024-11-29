Французская оппозиция призвала к отставке Макрона

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Партия «Непокоренная Франция» и ее лидер Жан-Люк Меланшон снова призвали к отставке президента страны Эммануэля Макрона, пишет РИА Новости .

«Макрону придется уйти: через импичмент или через отставку», — заявила представляющая левую оппозицию партия в соцсети Х.

Призывы к отставке президента Франции прозвучали на фоне несогласия с проектом государственного бюджета на следующий год, предложенным правительством страны.

Ранее более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении французского лидера Эммануэля Макрона от власти. Документ подписали представители партий «Непокорная Франция», зеленые, «Левые демократы и республиканцы».