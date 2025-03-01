Макрон заявил, что ЕС может выделить Украине несколько миллиардов евро

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предоставлении Украине крупной финансовой помощи на несколько миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Tribune.

Он отметил, что решение может быть принято на саммите Евросоюза в Брюсселе 6 марта.

По его словам, это «масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро».

Ранее глава парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась против того, чтобы Париж передавал возможности ядерного сдерживания для обеспечения защиты ЕС. Политик отметила, что некоторые хотят продолжения конфликта между Россией и Украиной.