Макрон выступит с обращением к французам 5 марта

Французский президент Эммануэль Макрон опубликовал в соцсети Х сообщение, что 5 марта обратится с официальным заявлением к гражданам своей страны, сообщает газета «Известия» .

Предварительно известно, что Макрон выступит с обращением в 20:00. В Москве в это время будет 22:00.

Макрон объяснил, что обратится к французам из-за того, что в настоящее время мир сталкивается с рядом больших проблем и чувствуется огромная неопределенность. О чем именно будет говорить французский лидер, пока не сообщается.

Ранее к гражданам своей страны обратился украинский президент Владимир Зеленский. В почти 4-минутном видео он заявил, что власти не хотят нескончаемой войны и планируют возобновить нормальные отношения с США.