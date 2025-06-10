Макрон выступил против «американизации» Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон обозначил позицию Парижа в нарастающем споре вокруг Гренландии, предложив использовать принципы взаимодействия в Арктике, сообщает ТАСС .

«Этот арктический регион не должен превращаться в поле битвы геополитических интересов», — заявил французский лидер в эфире France 2.

15 июня Макрон лично посетит Гренландию, чтобы продемонстрировать поддержку Дании и предостеречь от «хищнических действий» в регионе, предложив создать международную правовую базу по аналогии с арктическими соглашениями: «Ученые — да, солдаты — нет».

Президент США Дональд Трамп называет Гренландию «перспективным активом», а в марте вопрос независимости острова стал ключевым на местных выборах. Однако январские опросы показывают: лишь 6% гренландцев готовы войти в состав США. Большинство жителей хотели бы самостоятельности, но без спешки и внешнего давления.