Администрация Трампа активизировала сбор разведданных о Гренландии

сегодня в 03:50

США активизировали сбор разведданных о Гренландии, поручив спецслужбам проанализировать перспективы присоединения автономной датской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным издания, разведсообщество получило задание изучить поддержку независимости среди гренландцев, отношение к возможной американской добыче ресурсов, а также выявить ключевых лоббистов интересов США на острове.

Директор нацразведки Тулси Габбард обвинила издание в работе на «глубинное государство», пытаясь дискредитировать утечку.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Гренландию «стратегическим активом» для сдерживания России и Китая в Арктике.

Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде категорически отверг возможность продажи. В Копенгагене уже заявили о «неприемлемости колониальных подходов в XXI веке».