Макрон: Трамп «относительно положительно» оценил проект санкций против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп «относительно положительно» оценил продвижение проекта Конгресса об антироссийских санкциях, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

По его словам, он спросил Трампа, позволит ли тот продвинуть инициативу сенаторов.

«Он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — отметил Макрон.

Ранее на слушаниях в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон не отменял действующие антироссийские санкции, но и не вводил новых ограничительных мер с момента прихода к власти администрации президента Дональда Трампа.

В ходе напряженного диалога с сенаторами министр не смог назвать ни одной российской организации, против которой были бы применены свежие санкции за последние полгода, пообещав предоставить эти данные дополнительно.