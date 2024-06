Макрон снова заговорил о разговоре с Путиным

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным… я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», — заявил глава Пятой республики в подкасте Generation Do It Yourself.

Ранее в статье газеты The Washington Post утверждалось, что решение Макрона об отправке своей армии на Украину негативно повлияет на весь западный мир.

А российский президент считает такое решение блефом и поводом уничтожить французских военных в ходе конфликта.