Макрон решил напомнить Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил главе израильского кабмина, что Израиль был создан указом ООН, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Parisien.

Об этом он заявил вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», — сказал Макрон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «было бы неправильно» считать Израиль полноценным государством. Он также сказал, что день основания этой страны стал катастрофой для жителей Палестины.