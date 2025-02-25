Макрон рассказал, когда может быть достигнуто перемирие на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что перемирие в конфликте на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель», — отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ отметил, что большего понимания того, что значит «мирный план» США, у России не появилось. Уверенно можно сказать лишь о том, что Штаты хотят как можно скорее прекратить огонь.

Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они длились 4,5 часа. Стороны обсуждали восстановление экономических отношений, возможность прекращения огня на Украине и подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.