Макрон признал правоту Трампа в вопросе ответственности за Украину

«Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать», — отметил он в интервью Financial Times, добавив, что не удивлен действиями американского президента.

Страны Европы должны переосмыслить свою международную позицию на фоне недавних заявлений администрации США, считает Макрон.

Он подчеркнул, что указания американского лидера предоставляют Европе возможность для активных действий. По словам президента Франции, государствам ЕС необходима как внешняя, так и внутренняя встряска. Чтобы достичь стратегической трансформации, Европе нужно увеличить инвестиции в оборонный сектор, способствовать экономическому росту, а также сосредоточиться на дерегуляции и интеграции всех своих отраслей.